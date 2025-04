Groß-Umstadt (ots) - Am Mittwochnachmittag (23.04.) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Zimmerstraße in Groß-Umstadt. Hierbei fuhr ein Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 31 gegen einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Seat, welcher dadurch auf einen grauen BMW geschoben wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich ...

