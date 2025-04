Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Landkreis Darmstadt-Dieburg: Betrügerische Telefonanrufe mit angeblicher Krebsdiagnose

Polizei warnt und sensibilisiert

Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots)

Mehrere Anrufer meldeten der Polizei am Mittwoch (23.4.) verdächtige Anrufe, bei denen sich Betrüger als Ärzte ausgegeben haben und die Angerufenen durch das Vortäuschen einer medizinischen Notlage von Familienangehörigen um ihr Hab und Gut bringen möchten.

Hierbei handelt es sich um Betrugsversuche durch sogenannte "Schockanrufe". Nach aktuellen Erkenntnissen gaukeln die Anrufer den Angerufenen vor, dass ein Familienmitglied mit Krebs erkrankt ist und für die Behandlung oder für ein spezielles Medikament eine hohe Geldsumme benötigt wird. Dazu soll die Krankenkasse angeblich die Behandlung oder die Kosten der Medikamente nicht übernehmen wollen. Diesen Schockmoment ihres Gegenübers versuchen sie auszunutzen, und die Angerufenen zu unüberlegten sowie schnellen Handlungen und hohen Geldzahlungen zu drängen.

Bei einem Fall soll es am heutigen Tag in Weiterstadt-Gräfenhausen bereits im Rahmen eines "Schockanrufs" zu einer Geldübergabe gekommen sein. Bei dem Abholer soll es sich um einen Mann mit schmaler Statur gehandelt haben. Er soll circa 1,60 bis 1,65 Meter groß gewesen sein und eine Wollmütze, eine dunkle Brille, einen Pullover und eine dunkelblaue Hose getragen haben.

Wer hat im Bereich der Wingertstraße diese Person gesehen oder etwas Verdächtiges beobachtet?

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, werden gebeten mit der Polizei unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor den Maschen der Betrüger. Sie werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

