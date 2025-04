POL-DA: Darmstadt: Polizei stellt im Rahmen der "Sicheren Innenstadt" Messer und Betäubungsmittel sicher

Darmstadt (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (23.4.) kam es kurz nacheinander zu zwei Diebstählen aus demselben Selbstbedienungsladen. Gegen 00.30 Uhr öffneten zwei unbekannte Täter gewaltsam die Tür in der Peter-Grünberg-Straße. Im Verkaufsraum entwendeten sie mehrere Lebensmittel bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die Tatverdächtigen sind ein Mann ...

mehr