Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung in Wilhelmshaven: Zwei Jugendliche verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am 07.03.2025, gegen 20:30 Uhr, kam es in der Rheinstraße in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen sechs Minderjährigen, in dessen Folge zwei verletzt wurden. Die Auseinandersetzung erfolgte aufgrund vorausgegangener Streitigkeiten und unterschiedlicher Meinungen.

Während der Auseinandersetzung verletzte einer der Beschuldigten einen 15-jährigen Jugendlichen mit einem Messer im Bereich des Oberschenkels. Ein weiterer 14-jähriger Jugendlicher wurde ebenfalls durch ein Messer im Bereich des Oberarmes verletzt. Einer der Verletzten wurde mittels eines Krankenwagens zur notfallmedizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der andere Verletzte suchte in den Abendstunden eigenständig das Krankenhaus auf.

Es wurden mehrere Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

