Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Varel 07.03.-09.03.2025

Varel (ots)

Raub

Zetel Am Samstag, gegen 22:15 Uhr, kam es in Zetel, Dachsweg, zu einem Raub. Das 36-jährige Opfer wurde mutmaßlich von mehreren Personen zunächst von der Straße Kronshausen aus verfolgt. Als das Opfer mit einem Mobiltelefon den Notruf betätigen wollte, erhält es einen Schlag gegen die Schläfe. Durch einen Täter wird dem Opfer das Telefon entrissen. Anschließend flüchten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.-Nr. 04451/923 0, in Verbindung zu setzen.

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Zetel Im Tatzeitraum von Samstag, 14:15 Uhr, bis Sonntag, 01:00 Uhr, kam es in Zetel, Birkhuhnweg, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten bislang unbekannte Täter in das Haus. Aus den Räumlichkeiten wurden mehrere Schmuckstücke entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.-Nr. 04451/923 0, in Verbindung zu setzen.

Brand einer Schutzhütte und eines Abfalleimers Varel Am Samstagvormittag, gegen 09:25 Uhr, wurde der Polizei in Varel der Brand einer Schutzhütte für Wanderer und Fahrradfahrer in Varel, Hammweg, gemeldet. Durch die Freiwillige Feuerwehr Varel konnte das Feuer gelöscht werden. Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass ein in der Nähe befindlicher Kunststoffabfalleimer ebenfalls in Brand geraten und völlig zerstört worden war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.-Nr. 04451/923 0, in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Ortstafel

Varel Am Samstagnachmittag meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, dass die Ortstafel der Stadt Varel in der Oldenburger Straße, Höhe Kaffeehauskreisel, fehlen würde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Ortstafel von unbekannten Tätern entwendet. Auch hier sucht die Polizei in Varel (Tel.: 04451/923 0) nach möglichen Zeugen des Vorfalles.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell