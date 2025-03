Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Jever 07.03.-09.03.2025

Jever (ots)

Freitag, 07.03.2025:

Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und drei leicht verletzten Personen Am 07.03.2025, gegen 14:00 Uhr, befährt eine 65-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wangerland die Mühlenstraße in Jever in Richtung Innenstadt und erkennt dabei einen vor ihr verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 67 Jahre alten Mannes aus Jever zu spät und fährt auf das Heck des Pkw auf, der in der Folge auf den davorstehenden Pkw einer 62-jährigen Frau aus Jever geschoben wird. Alle drei Fahrzeugführer werden leicht verletzt. Der männliche Fahrzeugführer muss zur weiteren Untersuchung und Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. An allen drei Pkw entsteht Sachschaden. Der Pkw der Unfallverursacherin ist nicht mehr fahrbereit und muss vom Unfallort abgeschleppt werden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort an der Paul-Sillus-Schule in Jever Im Zeitraum von 11:50 Uhr bis 16:30 Uhr wird am Freitag der auf dem Parkplatz der Paul-Sillus-Schule in Jever abgestellte Pkw Nissan in rot einer 49-jährigen Frau aus Jever durch einen unbekannten Verursacher mutmaßlich beim Ein- oder Ausparkvorgang beschädigt. Dieser entfernt sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen oder Feststellungen zu seiner Person oder seinem Fahrzeug zu ermöglichen. Der geparkte Pkw wurde im linken Frontbereich in Form von Kratz- und Schleifspuren beschädigt. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Jever, Tel. 04461-7449-0, in Verbindung zu setzen.

Samstag, 08.03.2025:

Auftaktfahrt von Motorradbegeisterten

Am Samstag um die Mittagszeit trafen sich ca. 120 Motorrad-, Quad- und Dreiradmotorradfahrerinnen und -fahrer in einem Gewerbegebiet in Schortens, um gemeinsam bei bestem Wetter in die beginnende Saison zu starten. Nach einem kurzen Beisammensein vor Ort wurde die Fahrt in Richtung Sande begonnen. Das Zusammenkommen und die Abfahrt verliefen gutgelaunt und gänzlich ohne Zwischenfälle. Die Polizei wünscht eine unfallfreie Saison und allzeit gute Fahrt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag gegen 11:30 Uhr meldet ein Verkehrsteilnehmer einen liegengebliebenen Transporter mit Anhänger auf der B210 im Abfahrtsbereich Richtung Schortens. Bei Absicherung der Gefahrenstelle und Überprüfung des Fahrzeugführers, der mutmaßlich aufgrund von Treibstoffmangel die Fahrt nicht mehr fortsetzen konnte, wird durch Beamte der Autobahnpolizei Oldenburg festgestellt, dass der 34-jährige Mann aus Schortens nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt, um die Fahrzeug-Anhänger-Kombination führen zu dürfen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Transporter mit zugehörigem Anhänger wurde abgeschleppt.

Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad und einer leicht verletzten Person Am späteren Samstagnachmittag befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher aus Schortens mit seinem Leichtkraftrad die B210 von Jever in Richtung Schortens. Im Kurvenbereich der Abfahrt Schortens verlor die Person mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Leichtkraftrad, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Der Kraftradführer wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Das beschädigte Leichtkraftrad wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. An der Schutzplanke entstand lediglich leichter Sachschaden.

