Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PI Wilhelmshaven 07.03.-09.03.2025

Wilhelmshaven (ots)

Freitag, 07.03.2025

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Wilhelmshaven - Auf der Werftstraße in Wilhelmshaven wird ein 25jähriger Verkehrsteilnehmer, der mit einem sogenannten E-Scooter unterwegs gewesen ist, kontrolliert. Aufgefallen war, dass an dem Fahrzeug kein gültiges Versicherungskennzeichen für das Versicherungsjahr 2025 angebracht war. Auf den Wilhelmshavener kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Freitag, 07.03.2025

Einbrüche in Garagen

Wilhelmshaven - Am 07.03.2025, werden bei der Polizei Wilhelmshaven mehrere Einbrüche in Garagen angrenzend der Mellumstraße im Ortsteil Bant in 26382 Wilhelmshaven angezeigt. Demnach sind die Garagen im Zeitraum vom 05.03.25, 12:00 Uhr bis zum 07.03.2025, 13:00 Uhr, gewaltsam geöffnet worden. Teilweise wurden lediglich Vorhängeschlösser entwendet. Über umfangreiches Diebesgut ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen noch nichts bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen. 04421/942-0

Samstag, 08.03.2025

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Wilhelmshaven - Zu einer weiteren Feststellung eines Pflichtversicherungsverstoßes kam es am Samstagmittag auf dem Heuweg in Wilhelmshaven. Dort fiel einer Polizeistreife ein Kleinkraftrad auf, welches nicht mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen ausgestattet war. Auf den 33-jährigen Fahrzeugführer kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Sonntag, 09.03.2025

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr

Wilhelmshaven - In der Nacht zu Sonntag, um kurz nach 02.00 Uhr fällt einer Wilhelmshavener Polizeistreife ein Pkw in der Thorner Straße in Wilhelmshaven auf. Nach Anhaltesignal versucht der Pkw-Fahrer sich der Kontrolle zu entziehen, kann jedoch nach kurzer Flucht mit seinem Pkw gestoppt werden. Eine durchgeführte Kontrolle zeigt, dass der 37-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und außerdem unter Alkoholeinfluss steht. Dem Mann wurde daraufhin im Klinikum eine Blutprobe entnommen. Nach Entlassung aus den polizeilichen Maßnahmen, ließ sich der 37-jährige Wilhelmshavener zum Abstellort seines Pkw bringen. Dort stieg er erneut in sein Fahrzeug. Eine weitere Kontrolle durch eine Funkstreife brachte dem Mann ein zusätzliches Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell