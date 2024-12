POL-SO: Einbruch in Hellweghalle

Werl (ots) - Am heutigen Montag um 00:50 Uhr kam es in der Steinerstraße in einem Juweliergeschäft zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten die Schaufensterscheibe und entwendeten bislang unbekannte Ware aus der Auslage. Eine Fahndung im Nahbereich führte nicht zum Erfolg. Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer also etwas gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Werl unter 02922 91000 oder ...

