Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchten unerkannt

Soest (ots)

Am Samstagabend (07.12.), gegen 19.15 Uhr, nutzten dreiste Einbrecher die kurzfristige Abwesenheit der Besitzer eines Einfamilienhauses in der Wagenfeldstraße und hebelte mit brachialer Gewalt die rückwärtige Terrassentür zu dem Wohnhaus auf. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse durchwühlt. Die Abwesenheit der Eigentümer wird mit etwa einer halben Stunde benannt. Aktuell liegen noch keine Aussagen zu dem erbeuteten Diebesgut vor. Die Kriminalpolizei Soest hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges zur Tatzeit in der Wagenfeldstraße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Soest unter Telefon 02921 - 9100 0 in Verbindung zu setzen. (hn)

