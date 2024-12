Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Verkehrsunfall mit Personenschaden - eine Person verletzt

Werl (ots)

Eine 78-jährige Frau aus Werl befuhr am Freitagabend (06.12.), gegen 17.50 Uhr, mit ihrem Pkw die Kunibertstraße in Fahrtrichtung Büdericher Bundesstraße und beabsichtigte, in diese in Richtung Werl einzubiegen. Im Abbiegevorgang übersah die Frau aus Werl einen 51-jährigen Mann aus Kamen, der mit seinem Rad auf der bevorrechtigten Bundesstraße fuhr und den Kreuzungsbereich geradeaus in Fahrtrichtung Werl-Büderich überqueren wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Radfahrer unverletzt blieb. Die Unfallverursacherin musste allerdings mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Das nicht mehr fahrbereite Fzg. musste abgeschleppt werden. (hn)

