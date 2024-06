Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gute Zusammenarbeit zwischen Zeugin und Polizei - Einbrecher vorläufig festgenommen

Kempen (ots)

Am Mittwoch, den 19. Juni, kam es gegen 19 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein 29-Jähriger aus Polen versuchte, in das Haus in der Unterweidener Straße in Kempen einzudringen. Dabei wurde er von der 72-jährigen Hausbewohnerin überrascht und ergriff mit seinem Fahrrad die Flucht. Die Frau und ihr Besuch beschlossen kurzerhand, den flüchtigen Mann mit dem Auto zu verfolgen. Währenddessen teilte die Frau der Polizei mit, in welche Richtung der flüchtige Täter unterwegs war. Durch die gute Zusammenarbeit konnte die Polizei den Mann auf der Straße Kaatsweg stellen und vorläufig festnehmen. Der 29-Jährige wird heute einem Richter vorgeführt. /jk (451)

