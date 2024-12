POL-SO: Einbruch in Juweliergeschäft

Werl (ots) - Eine 78-jährige Frau aus Werl befuhr am Freitagabend (06.12.), gegen 17.50 Uhr, mit ihrem Pkw die Kunibertstraße in Fahrtrichtung Büdericher Bundesstraße und beabsichtigte, in diese in Richtung Werl einzubiegen. Im Abbiegevorgang übersah die Frau aus Werl einen 51-jährigen Mann aus Kamen, der mit seinem Rad auf der bevorrechtigten Bundesstraße fuhr ...

