LPI-J: Mittags berauscht erwischt

Apolda (ots) - In der Schulbergstraße in Apolda wurde ein Fahrrad aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Der 43-jährige Besitzer hatte sein Fahrrad der Marke Cube in der Nacht zu Sonntag bei sich im Hausflur abgestellt und ordnungsgemäß mit einem Fahrradschloss gesichert. Am nächsten Vormittag musste der Mann leider feststellen, dass es gestohlen wurde. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion ...

mehr