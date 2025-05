POL-EU: Kradfahrer bei Wildunfall verletzt

Euskirchen (ots) - Am Dienstag (6. Mai) fiel Polizeibeamten um 14.26 Uhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer auf, der die Bergerstraße in Euskirchen in Richtung der Frauenberger Straße befuhr. Die Polizeibeamten beabsichtigten den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle anzuhalten und zu kontrollieren. Der Fahrer reagierte zunächst nicht und bog in die Carmanstraße ein. In einer Sackgasse stoppte er schließlich ...

