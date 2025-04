POL-PDKL: E-Scooter gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Rettungskräfte wurden am späten Donnerstagvormittag in die Humboldtstraße gerufen. Dort kam es zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem beide Beteiligte verletzt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen wollte eine 47-Jährige gegen 11:45 Uhr mit ihrem Fiat 500 von der Humboldtstraße nach links in ein Parkhaus einbiegen. Hierzu wartete sie an einer Ampel, bis diese Grün zeigte. Beim ...

mehr