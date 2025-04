Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rote Ampel missachtet und Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots)

Rettungskräfte wurden am späten Donnerstagvormittag in die Humboldtstraße gerufen. Dort kam es zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem beide Beteiligte verletzt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen wollte eine 47-Jährige gegen 11:45 Uhr mit ihrem Fiat 500 von der Humboldtstraße nach links in ein Parkhaus einbiegen. Hierzu wartete sie an einer Ampel, bis diese Grün zeigte. Beim Anfahren kam ihr aus der Königstraße ein Audi entgegen. Der 32-jährige Fahrer übersah die Rot zeigende Lichtzeichenanlage und stieß mit dem abbiegenden Fiat zusammen. Sowohl die 47-Jährige als auch der 32-Jährige klagten nach dem Zusammenprall über Schmerzen. Beide Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. |kfa

