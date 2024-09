POL-HAM: Bei Ladetätigkeiten aufgefallen: Reifen eines 40-Tonners erregen Aufsehen

Hamm-Mitte (ots) - Beim Ausparken ist ein 55-jähriger VW-Fahrer aus Hamm am Montag, 2. September, mit einer 53 Jahre alten Radfahrerin zusammengestoßen. Der Mann fuhr gegen 16.10 Uhr rückwärts aus einer Parklücke am Willy-Brandt-Platz und übersah dabei die Hammerin. Ein Rettungswagen brachte sie leichtverletzt ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. (jes) Rückfragen bitte an: ...

