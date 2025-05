Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 46-Jährige prallt gegen Stacheldrahtzaun

Nettersheim (ots)

Am Donnerstag (8. Mai) um 21.30 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 205 bei Nettersheim ein Alleinunfall. Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Nettersheim befuhr eine Verbindungsstraße von Nettersheim kommend in Richtung Nettersheim-Bahrhaus. Hier kam sie in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr einen angrenzenden Grünstreifen und rutschte anschließend mit dem Pkw gegen einen Baumstumpf. Anschließend kollidierte die Frau mit einem Stacheldrahtzaun. Anstatt die Polizei zu rufen, entschied sich die Fahrerin für die Variante "Ich bin dann mal weg" und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle - allerdings nicht unbemerkt. Eine Zeugin entdeckte den beschädigten Pkw im Straßengraben und informierte die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Fahrzeugführerin verletzt an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Gegenüber den Polizeibeamten gab die 46-Jährige an, zuvor zwei Liter Bier getrunken zu haben. Auf der Polizeiwache Schleiden wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gefertigt.

