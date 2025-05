Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Käse stinkt - und dieser Fall noch mehr

Kall (ots)

Am Donnerstag (8. Mai) wurde ein 35-Jähriger aus Kall gegen 9.44 Uhr in einem Supermarkt in der Straße Siemensring in Kall bei einem spektakulär unauffälligen Versuch ertappt, mehrere Stücke Parmesan in seine Einkaufstasche zu stecken.

Die aufmerksame Verkäuferin hatte den Mann bereits in Parmesan-Vorzeiten beobachtet und ihn wiedererkannt. Der Mann, offenbar ein Wiederholungstäter im Bereich der "Feinkost-Kriminalität", hatte es in der Vergangenheit bereits auf Lachs, Steaks und italienischen Hartkäse abgesehen.

Der Schaden belief sich auf einen Betrag im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Am gestrigen Tag wurde er von einer Verkäuferin dabei beobachtet, wie er mehrere Parmesanstücke im unteren dreistelligen Euro-Bereich in seine Einkaufstasche legte.

Der 35-Jährige bemerkte, dass man ihm auf die Schliche gekommen war und versuchte mit einem Taktikwechsel zu entkommen.

Die Parmesanbeute ließ er in einem Verkaufsgang fallen - nicht aus Reue, sondern aus Panik.

Leider unterschätzte er die Geschwindigkeit vom Personal.

Beim Verlassen des Geschäfts wurde er durch das Personal gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Parmesan ist zwar teuer - aber ein Strafverfahren kostet am Ende doch mehr.

Aufgrund der Wiederholungs- und Fluchtgefahr wurde der Mann vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Euskirchen zugeführt.

Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv. Es wurde eine Anzeige bezüglich des besonders schweren Falls des Diebstahls gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell