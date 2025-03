Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht KPB Heinsberg Nr. 74 vom 15.03.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Wassenberg Orsbeck - Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Im Zeitraum von Donnerstag, 13.03.2025, 17.40 Uhr bis Freitag, 14.03.2025, 06.30 Uhr öffneten unbekannte Personen einen Pkw, welcher in einer Hauseinfahrt auf der Luchtenberger Straße stand, und durchsuchten diesen. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurden durch die Täter Bargeld und diverse Pfandflaschen entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das KK Erkelenz der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Verkehrsunfälle

Hückelhoven Brachelen - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Freitag, den 14.03.2025, gegen 17.20 Uhr ereignete sich in Hückelhoven Brachelen an der Kreuzung L 364 und K 14 ein Verkehrsunfall. Bei einem Linksabbiegervorgang kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der linksabbiegende Pkw in Richtung eines weiteren, wartenden, Pkw geschleudert und es kam zum Zusammenstoß mit diesem. Es wurden durch den Verkehrsunfall eine Person leicht und eine Person schwer verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr abgestreut.

Der Verkehrsunfall wurde polizeilich aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell