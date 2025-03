POL-HS: Notebook aus Wagen entwendet

Erkelenz-Venrath (ots) - Einbrecher schlugen die Terassentür eines Einfamilienhauses an der Straße In Venrath ein und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie nach Wertsachen durchsuchten. Ob sie Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 12. März (Mittwoch), 16.10 Uhr, und dem 13. März (Donnerstag), 2 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

