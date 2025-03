POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Wassenberg (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (12. März), zwischen 00.30 Uhr und 06.50 Uhr, stahlen Diebe in der Straße Am Bahnhof aus zwei Kfz unter anderem ein Navigationsgerät, eine Geldbörse mit Bargeld sowie Debitkarten. Zwischen Dienstag (11. März), 18 Uhr, und Mittwoch (12. März), 12.30 Uhr, gelangten Unbekannte in der Staufenstraße in ein weiteres Fahrzeug, aus dem sie zwei Meißel für einen Stemmhammer mitnahmen. Mögliche Tatzusammenhänge prüft nun die ...

