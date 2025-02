FW-W: Feuerwehr Fahrzeug kollidiert mit Eisenbahnbrücke

Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal wurde am 11.02.2025 um 23:38 Uhr zu einem Brandereignis in die Reichstraße in Wuppertal-Barmen gerufen. In einem Innenhof eines Mehrfamilienhauses brannten mehrere Mülltonnen unter einem Unterstand. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr wurde durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes erste Löschversuche mit einem Pulverlöscher unternommen. Durch einen Trupp unter Atemschutz und ...

