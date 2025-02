Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer in Seniorenresidenz

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde am 08.02.2025 um 19:10 Uhr über die automatische Brandmeldeanlage zu einer Seniorenresidenz an der Auer Schulstr. alarmiert. Während der Anfahrt der Einsatzkräfte wurde durch mehrere Anrufer der Brand in der Küche eines Appartements bestätigt. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte das Pflegepersonal bereits die Bewohner aus dem betroffenen Abschnitt in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr leitete unverzüglich Löschmaßnahmen ein. Die Ausbreitung von Feuer und Rauch konnte auf die betroffene Wohneinheit begrenzt werden. Die Bewohnerin wurde durch den Notarzt vor Ort untersucht, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Die anderen Bewohner der Einrichtung konnten während der Löschmaßnahmen in ihren Wohneinheiten verbleiben. Insgesamt waren 32 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes in den Einsatz eingebunden.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell