POL-EU: Aufmerksamer Kunde stellte Ladendieb

Kall (ots) - Am Donnerstag (8. Mai) wurde ein 35-Jähriger aus Kall gegen 9.44 Uhr in einem Supermarkt in der Straße Siemensring in Kall bei einem spektakulär unauffälligen Versuch ertappt, mehrere Stücke Parmesan in seine Einkaufstasche zu stecken. Die aufmerksame Verkäuferin hatte den Mann bereits in Parmesan-Vorzeiten beobachtet und ihn wiedererkannt. Der Mann, offenbar ein Wiederholungstäter im Bereich der ...

mehr