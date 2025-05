POL-EU: Brand in Küche

Schleiden-Gemünd (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (6. Mai), 17 Uhr, bis Donnerstag (8. Mai), 8 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Dreiborner Straße in Schleiden-Gemünd einzubrechen. Unbekannte manipulierten zunächst eine am Gebäude angebrachte Alarmanlage. Im Anschluss versuchten die Unbekannten eine Tür aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte jedoch. Die Unbekannten gelangten nicht in das ...

mehr