POL-BO: Integrativer Fahndungs- und Kontrolltag in Bochum, Herne und Witten: Polizei überprüft 393 Fahrzeuge

Bochum (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch in Bochum-Mitte am Dienstag, 26. November, sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigem Stand verschafften sich drei tatverdächtige Frauen zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus an der Goethestraße und durchsuchten dort die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Angaben zur Beute stehen derzeit noch ...

