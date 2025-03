POL-Lebach: Zeugen nach Einbrüchen in Steinbach und Dörsdorf gesucht

Schmelz (ots) - Am Montag, 24.02.2025, gegen 14:30 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf eine Apotheke am Rathausplatz in Schmelz. Der Täter bedrohte die Angestellten mit einem Messer und erbeutete Bargeld in dreistelliger Höhe. Nach der Tat flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Personenbeschreibung: Männlich, südländisches Erscheinungsbild, ...

