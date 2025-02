Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in der Rheinstraße in Hachenburg - Zeugenaufruf

Hachenburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 30.01.2025, 17:30 Uhr und Freitag, 31.01.2025, 10:00 Uhr kam es in der Hofeinfahrt des Anwesens Rheinstraße 32 in 57627 Hachenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Wenden in der Hofeinfahrt gegen den im Hofraum abgestellten Pkw der Geschädigten. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg (E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de oder Telefonnummer: 02662-9558-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell