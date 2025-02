POL-PDMT: Körperverletzung und Sachbeschädigung nach vorangegangener Nötigung sowie Straßenverkehrsgefährdung auf der B413

Freilingen (ots) - Am 02.02.2025 um 12:00 Uhr kam es in der Heidestraße in Freilingen zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte am Brandort standen das Einfamilienhaus sowie ein angrenzendes Carport bereits in Vollbrand. Zudem war eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar. Die von der Feuerwehr durchgeführten Löscharbeiten konnten ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Die ...

