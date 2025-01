Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Blumenkübel aus Vorgarten entwendet

Bild-Infos

Download

Pirmasens (ots)

In der Nacht vom 24.01.2025 auf den 25.01.2025 wurde ein Blumenkübel aus Kupfer mit Schmiedeeisengestell aus dem Vorgarten eines Einfamilienhauses in der Karolinenstraße in Pirmasens gestohlen. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 500EUR. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell