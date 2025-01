Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizei findet größere Menge Drogen im Auto

Zweibrücken (ots)

Am gestrigen Mittwochabend staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht als sie um 21:30 Uhr einen Mercedes in der Hochstraße kontrollierten. Die Beamten entdeckten das mit drei jungen Männern besetzte Fahrzeug zuvor in der Homburger Straße und entschlossen sich zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Polizeibeamten nicht nur fest, dass der 22-Jährige am Steuer unter Betäubungsmitteleinfluss stand, sondern sie entdeckten auch noch eine größere Menge an Betäubungsmitteln im Fahrzeug. Insgesamt circa 100 Gramm Marihuana und circa 100 Gramm Haschisch fanden die Ermittler - eine Menge die auch nach der Legalisierung von Cannabis noch unerlaubt ist. Für die Insassen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren war die Fahrt somit beendet. Der Fahrer musste auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe abgeben und die Betäubungsmittel wurden von der Polizei sichergestellt. Alle drei Personen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz. |pizw

