Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Schmelz

Schmelz (ots)

Am Samstag, den 15.02.2025, befuhr unbekannter Fahrzeugführer mit einem dunklen BMW mit Saarlouiser Kreiskennzeichen die B 268 aus Richtung Nunkirchen kommend in Richtung Schmelz. In einer scharfen Linkskurve (Einmündungsbereich nach Michelbach) kam der Fahrer auf die Gegenfahrspur, so dass ein entgegenkommender Fahrzeugführer nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und dabei mit der Außenschutzplanke leicht kollidierte. Im Anschluss daran setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt unbeirrt fort. Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden, verletzt wurde der Fahrer nicht. Der Vorfall ereignete sich zwischen 09:15 bis 09:30 Uhr.

Zeugen oder Personen, die sachdienliche Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach unter der Rufnummer 06881/5050 oder per E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell