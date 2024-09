Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Seniorin bestohlen - Zeugen gesucht

Neuhofen (ots)

Am Samstag (07.09.2024) kam es zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr zu einem Diebstahl in der Netto-Filiale in der Carl-Reis-Straße. Der 82-jährigen Geschädigten wurde eine blaue Tasche aus ihrer Mobilitätshilfe gestohlen. In der Tasche befand sich der Geldbeutel mit Bargeld und diversen Dokumenten. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt (06235/495-0, pischifferstadt@polizei.rlp.de oder persönlich) zu melden.

