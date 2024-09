POL-PDLU: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Speyer (ots) - Am Samstagvormittag gegen 10 Uhr befuhr ein 75-jähriger PKW-Fahrer die Petschengasse in Fahrtrichtung Eselsdamm. An der abknickenden Vorfahrt wollte er geradeaus weiter in die Fritz-Ober-Straße einfahren. Ein 56-jähriger befuhr mit seinem Leichtkraftrad den Eselsdamm in Fahrtrichtung Petschengasse und folgte der abknickenden Vorfahrt durch Linksabbiegen. Der PKW-Fahrer übersah den bevorrechtigten ...

mehr