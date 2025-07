Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Heckscheibe eingeschlagen

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Heckscheibe eines VW Transporter in der Marktstraße eingeschlagen. Sollte es Zeugen des Vorfalls geben, werden diese gebeten, sich mit der Polizei Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

