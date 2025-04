Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Firma

Hückeswagen (ots)

Zwischen 18 Uhr am Mittwoch (02. April) und 08 Uhr am Donnerstag versuchten Unbekannte in eine Firma in der Peterstraße einzubrechen. Die Kriminellen scheiterten an der Eingangstüre - es gelang ihnen nicht, diese aufzuhebeln. Sie entkamen unerkannt und ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 oder der E-Mail-Adresse poststel-le.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell