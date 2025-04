POL-GM: Unfall an Bahnübergang

Wipperfürth (ots) - Am frühen Mittwochabend (18:15 Uhr) des 02. April war eine 17-Jährige aus Engelskirchen mit ihrem Leichtkraftrad auf der L284 in Richtung Wipperfürth unterwegs. In Höhe der Ortschaft "Sonnenberg" stürzte die 17-Jährige in einer engen Linkskurve, ihr Zweirad rutschte gegen die Schutzplanke. Die Engelskirchenerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen von ...

