FW Rheurdt: Gute Stimmung und viele Jubilare bei Kameradschaftsabend der Löscheinheit Schaephuysen

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Jährlich am ersten Adventswochenende versammeln sich die Kameradinnen und Kameraden der Löscheinheit Schaephuysen und der Ehrenabteilung samt ihrer Lebenspartner:innen zum traditionellen Kameradschaftsabend. An diesem Abend steht das gemütliche Beisammensein und die Kameradschaftspflege im Vordergrund. Ist es doch genau dieser Anlass, zu dem die Mitglieder auf das zurückliegende Jahr zurückblicken und sich als Dank für die geleistete Arbeit leckere Speisen und Getränke schmecken lassen können. Frank Diepers, Löscheinheitsführer in Schaephuysen, und Markus Gehrmann, Leiter der Feuerwehr Rheurdt, nahmen den gestrigen Kameradschaftsabend aber nicht nur zum Anlass, ihren Dank auszudrücken, sondern auch wieder verdiente Kamerad:innen für langjähriges, ehrenamtliches Engagement zu würdigen.

Mit Yvonne Thier, Sönke Hoyer, Nico Elbers und Noel Gabriel erhielten insgesamt vier Kamerad:innen die Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren NRW für 10 Jahre Mitgliedschaft verliehen. Die vier jungen Einsatzkräfte sind allesamt Eigengewächse der starken Kinder- und Jugendarbeit. Während Thier, Hoyer und Elbers vor 10 Jahren in der Jugendfeuerwehr begannen, kann der 19-jährige Noel Gabriel sogar von sich behaupten, der erste Kamerad der Einsatzabteilung mit Ursprung in der Kinderfeuerwehr zu sein. Alle vier seien, so die Laudatio, ein Paradebeispiel für die gute und enge Zusammenarbeit und Freundschaft mit der Löscheinheit Rheurdt.

Für 25 Jahre Feuerwehr erhielt Andreas Rösner die vom Innenminister unterzeichnete Urkunde des Landes. 2015 aus persönlichen und beruflichen Gründen zwischenzeitlich ausgetreten, führte ihn der Weg 2020 wieder zurück in die Feuerwehr. Ein hervorragendes Beispiel für einen gelungenen zweiten Anlauf, wie ihn in den vergangenen Jahren neben Andreas Rösner auch einige andere Kameradinnen und Kameraden starteten.

Roland Icks konnte seine Ehrung für 35-jährige Mitgliedschaft leider nicht persönlich entgegennehmen.

Auf stolze 60 Jahre in der Feuerwehr blicken indes Robert Pottbeckers, Karl-Peter "Kalli" Hauser und Rainer Elbers zurück. Pottbeckers und Hauser waren es, die im Jahre 1964 als Gründungsmitglieder der ersten Jugendfeuerwehr Schaephuysen mit von der Partie waren und im Laufe der Jahre ihren Weg durch die Feuerwehr machten. In den Dankesworten gingen Markus Gehrmann und Frank Diepers insbesondere auf das handwerkliche Geschick, aber auch auf die starke Meinung der beiden Jubilare ein, wodurch sie die Feuerwehr am Standort Schaephuysen stets nach vorne gebracht haben. Rainer Elbers trat 1964 direkt in die Einsatzabteilung ein. Auf die Meilensteine des Brandinspektors konnten die Laudatoren nur stichpunktartig eingehen, so viele Auszeichnungen und Verdienste gehen auf das Konto von Elbers. Besonders geprägt habe der langjährige Löschzugführer die Kamerad:innen verschiedener Generationen durch sein unverwechselbares Verständnis von Disziplin und Struktur.

Den Höhepunkt des Abends stellte die inoffizielle, aber umso emotionalere Ehrung von Hans Heymann für 65-jährige Mitgliedschaft dar. Unter stehenden Ovationen und einigen Freudentränen erinnerten sich die rund 70 anwesenden Gästen im Saale Winters-Gilbers gemeinsam an eine beachtliche Feuerwehrlaufbahn zurück. Der 87-jährige Heymann setzte sich für die Feuerwehr unter anderem durch seine bürokratischen Kompetenzen ein. Sein Engagement für die Ortschaft Schaephuysen ging aber immer schon weit über die Feuerwehr hinaus, wofür er unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden war.

Im Anschluss an die Ehrungen und das reichhaltige Essen sorgten einige eigens vorbereitete Spiele - einige mit einem gehörigen Augenzwinkern - für großen Spaß bei Jung und Alt. Bis in die Nacht feierten sich die Kamerad:innen verdientermaßen selbst.

