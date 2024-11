Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: Kameradschaftsabend der Löscheinheit Rheurdt: Mitglieder für besondere Leistungen und langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet

Rheurdt (ots)

Am letzten Wochenende im Oktober fand der traditionelle Kameradschaftsabend der Löscheinheit und des Spielmannszuges Rheurdt im aktuellen Jubiläumsjahr statt. Die Kameradinnen und Kameraden der Abteilungen trafen sich zunächst am Gerätehaus und marschierten mit der Musik des Spielmannszuges zum Ehrenmal. Dort wurde der verstorbenen Kameraden gedacht und ein Kranz von der Einheitsführung niedergelegt. Vom Ehrenmal aus ging es wieder zurück zum Gerätehaus und der Transfer zum Haus Winters-Gilbers nach Schaephuysen begann. In der Location angekommen hielt Pastor und Feuerwehrkamerad Norbert Derrix eine kurze Andacht. Anschließend wurden einige Ehrungen von Markus Gehrmann, dem Leiter der Feuerwehr, und Fabian Arts, dem stellvertretenden Einheitsführer des Spielmannszuges, mit Unterstützung des Bürgermeisters Dirk Ketelaers vorgenommen.

Die folgenden Kameraden der Löscheinheit, Unterstützungs- und Ehrenabteilung wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt: 10 Jahre: Felix Hoyer und Luis Hoeps 25 Jahre: Michael Deselaers 40 Jahre: Michael Linzner und Karsten Schmitz 50 Jahre: Johannes Kibben

Die drei letztgenannten sind allesamt Gründungsmitglieder der im Jahr 1984 gegründeten Jugendfeuerwehr Gruppe Rheurdt, die dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feiert. Michael Linzner und Karsten Schmitz traten damals als Schüler in die neue Abteilung ein und sind seitdem in diverse Aufgaben der Jugendfeuerwehr und der Löscheinheit involviert. Johannes Kibben, "Gründungsvater", leitete die Jugendfeuerwehr viele Jahre und hatte großen Einfluss bezüglich der guten Jugendarbeit und der heutigen Stärke der Feuerwehr Rheurdt.

Beim Spielmannszug wurden die folgenden Jubilare für ihre lange Zugehörigkeit geehrt: 10 Jahre Dirigententätigkeit als Stabführer und 50 Jahre: Ralf Boersma 50 Jahre: Hans-Jakob Gilbers

Aus der Löscheinheit wurden in diesem schönen Rahmen auch die folgenden Kamerad:innen für die Teilnahme am Leistungsnachweis geehrt: Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze: Inka Völkening und Marco Schiwy Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber: Stefan Deselaers

Im Anschluss gab es ein wunderbares Buffet, bei dem niemand zu kurz kam. Bei vielen Gesprächen, Musik und Tanz wurde stimmungsvoll bis in die Nacht gefeiert.

Original-Content von: Feuerwehr Gemeinde Rheurdt, übermittelt durch news aktuell