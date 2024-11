Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: Adventskonzert des Spielmannszuges der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt in der St. Nikolaus Kirche Rheurdt

Rheurdt (ots)

Am Samstag, den 30.11.2024 um 17 Uhr findet in der St. Nikolaus Kirche Rheurdt die letzte Veranstaltung im Jubiläumsjahr der Rheurdter Feuerwehr-Familie statt: Mit einem Adventskonzert möchte der Spielmannszug gemeinsam mit der Gitarrengruppe, dem Martinuschor und Sound & Soul aus Rheurdt sowie den Jagdhornbläsern aus Kamp-Lintfort auf den Advent und damit auch auf die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen. Der Eintritt ist frei, wobei die Spendentrommel "ANKE" aufgestellt und für einen guten Zweck gesammelt wird. Im Anschluss an das Konzert lädt der Spielmannszug ins Feuerwehrgerätehaus an der Aldekerker Straße zu leckeren Brötchen mit Würstchen, Glühwein und Gebäck ein. Die Vorbereitungen sind im vollen Gange und es wird fleißig geübt, damit es ein schöner, vorweihnachtlicher Abend für alle Teilnehmer und Gäste aus nah und fern wird.

Original-Content von: Feuerwehr Gemeinde Rheurdt, übermittelt durch news aktuell