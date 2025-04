Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Verletzte nach Unfall an der Anschlussstelle Bielstein

Engelskirchen (ots)

Eine 51-Jährige aus Wiehl fuhr am Dienstmorgen (03. April) auf der L302 in Richtung Drabenderhöhe. Gegen 09:45 Uhr bog die 51-Jährige mit ihrem Audi an der beampelten Anschlussstelle Bielstein auf die Auffahrt zur A4 nach Köln ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden BMW eines 32-jährigen Mannes aus Waldbröl, der auf der L302 in Richtung Weiershagen unterwegs war. Der Waldbröler sowie die 51-jährige Wiehlerin und ihr 55-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand hoher Sachschaden. Im Bereich der Anschlussstelle Bielstein mussten die L302, die Auffahrt nach Köln sowie die Abfahrt für den Verkehr aus Richtung Olpe für die Dauer der Unfallaufnahme etwa 1 ¾ Stunden gesperrt werden. Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell