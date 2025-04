Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall beim Abbiegen - Motorradfahrer leicht verletzt

Engelskirchen (ots)

Ein 20-Jähriger aus Engelskirchen befuhr am Mittwoch (02. April) mit seinem VW die Straße "An der Post". Als er gegen 13:40 Uhr an der beampelten Einmündung auf die L136 (Märkische Straße) abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem 65-jährigen Motorradfahrer aus Düsseldorf. Der 65-Jährige war auf der Märkischen Straße in Richtung Ründeroth unterwegs. Der Motorradfahrer kam zu Fall und trug leichte Verletzungen davon. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

