Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 65-jährige Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Engelskirchen (ots)

Eine 65-Jährige aus Engelskirchen beabsichtigte am Dienstagnachmittag (1. April) gegen 15:45 Uhr die Leppestraße an einer Verkehrsinsel an der Kreuzung mit der Bergische Straße/Märkische Straße zu überqueren. Zeitgleich bog ein 36-jähriger Autofahrer aus Marienheide von der Bergischen Straße nach links auf die Leppestraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Fußgängerin. Die Fußgängerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell