Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Marienheide (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag (31. März/1. April) in ein Bekleidungsgeschäft in der Nähe des Busbahnhofs eingebrochen. Zwischen kurz vor 4 Uhr und 04:30 Uhr morgens schlugen die Einbrecher eine Fensterscheibe zu dem Geschäft ein. Sie entwendeten Bargeld aus der Kasse und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell