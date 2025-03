POL-DN: Polizei nimmt Einbrecher fest

Düren (ots) - In der Isolastraße versuchten Einbrecher zwischen Dienstag (18.03.2025) und Mittwoch (19.03.2025) in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Nach Angaben einer Bewohnerin des Hauses lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 14:00 Uhr am Dienstag und 14:00 Uhr am Mittwoch eingrenzen. In dieser Zeit versuchten die bislang Unbekannten die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen. Die Polizei sucht nun nach ...

mehr