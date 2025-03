POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Düren (ots) - In der Girbelsrather Straße entwendeten bislang unbekannte Diebe am Donnerstag (20.03.2025) einen E-Scooter. Nach Angaben der 39-jährigen Eigentümerin hatte ihr Sohn das Fahrzeug gegen 07:35 Uhr an einem Fahrradständer der Schule befestigt. Als der 14-Jährige gegen 13:10 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, fand er nur noch das von ihm verwendete Schloss vor. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich ...

