Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart- Stammheim (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend (25.02.2025) an der Segelfalterstraße eine 23 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die Frau war gegen 22.00 Uhr in der Segelfalterstraße unterwegs, als ihr ein unbekannter Mann folgte. Vor ihrer Wohnanschrift stellte sich der Unbekannte mit geöffneter Hose vor sie und manipulierte an seinem Glied. Nachdem die 23-Jährige ihn darauf ansprach, ging der Täter in Richtung Kornwestheimer Straße davon. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann, trafen ihn aber nicht mehr an. Der Unbekannte hat eine schlanke Statur, ist etwa 15 bis 16 Jahre alt und zirka 160 Zentimeter groß. Er hatte kurze braune Haare mit lockigem Deckhaar und trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

