Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (21.02.2025) einen 23 Jahre alten Mann in der Klett-Passage festgenommen, der versucht haben soll, mit Rauschgift zu handeln. Der Tatverdächtige bot einem zivil gekleideten Polizeibeamten gegen 22.45 Uhr im Bereich der Klett-Passage Betäubungsmittel an. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten Kleinmengen Marihuana sowie mehrere Tabletten Ecstasy. Der 23 Jahre alte Tatverdächtige mit gambischer Staatsangehörigkeit wurde am Samstag (22.02.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell