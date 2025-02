POL-S: Telefontrickbetrug vereitelt

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Unbekannte sind am Montag (24.02.205) in eine Wohnung am Zeisigweg eingebrochen und haben Schmuck erbeutet. Die Einbrecher schlugen zwischen 08.00 Uhr und 20.30 Uhr die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten so in die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses. Sie durchsuchten mehrere Zimmer und stahlen zwei Ringe von unbekanntem Wert. Ob sie weitere Wertsachen erbeuteten, ist Gegenstand ...

mehr